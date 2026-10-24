Лубінець назвав точний час припинення вогню в Олешках

Україна та Росія погодили час початку припинення вогню для гуманітарної місії на Херсонщині

Припинення вогню для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Як інформує «Главком», про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він провів онлайн-зустріч із керівницею переговорної групи з російського боку Яною Лантратовою, щоб узгодити деталі виконання попередніх домовленостей.

За словами омбудсмена, головною метою зустрічі була комунікація щодо гуманітарної місії в Олешках. Українська сторона поінформувала російську представницю про початок припинення вогню о 03:00 27 жовтня за київським часом. Яна Лантратова, зі свого боку, підтвердила, що Росія запровадить режим тиші о 04:00 за московським часом тієї ж доби.

«Тобто однаковий час», – наголосив правозахисник.

Під час онлайн-зустрічі сторони також обговорили інші попередньо узгоджені деталі. Лубінець зазначив, що вони обмінялися інформацією та перевірили виконання взятих на себе зобов’язань.

«Робота триває. Надалі інформуватиму про перебіг домовленостей», – заявив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що найближчим часом має розпочатися гуманітарна операція з розблокування доступу до міста Олешки на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Росіяни замінували дороги, що суттєво ускладнює проведення операції та погіршує і без того важку ситуацію для місцевих жителів.

Також Білий дім повідомив, що за сприяння Меланії Трамп Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в Олешках для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації цивільних. За заявою американської сторони, перемир’я має розпочатися 29 жовтня.

Водночас окупанти заявили про запровадження режиму тиші в районі Олешок із 3:00 за київським часом 27 жовтня. Подальші кроки гуманітарної операції мають відбуватися поступово.