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Пєсков прокоментував слова Трампа про нові кордони України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Пєсков прокоментував слова Трампа про нові кордони України
Заява речника Кремля пролунала напередодні переговорів в Абу-Дабі
фото: росЗМІ

Речник Кремля заявив, що Україна «з погляду географії вже інша країна», а реалії на місцях нібито очевидні

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що після завершення війни Україна матиме дещо інші обриси. Представник Кремля заявив, що географічно Україна вже стала іншою країною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

«Що стосується форми України, то з погляду географії це вже інша країна, а реалії на землі очевидні», – сказав Пєсков журналістам 9 листопада.

Напередодні Трамп в інтерв’ю американській програмі «60 Minutes» заявив, що Україна після завершення війни та укладення мирної угоди матиме «дещо інші обриси». Водночас американський президент висловив переконання, що Київ і Москва наблизилися до домовленостей.

«Я думаю, ми укладемо угоду, і я думаю, що це станеться. Зрештою Україна матиме дещо інші обриси», – сказав Трамп.

Американський лідер також назвав однією з головних перешкод для завершення війни «величезну ненависть» між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Заява Трампа пролунала напередодні запланованих на 10-11 листопада переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Очікується, що сторони обговорюватимуть завершення війни та гарантії безпеки.

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Теги: Дмитро Пєсков переговори Україна Дональд Трамп війна

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