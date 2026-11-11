Економічні угоди зі США не змусять Путіна піти на поступки щодо України: аналіз NYT

Путін продемонстрував готовність ігнорувати економічні та людські втрати заради реалізації своїх амбіцій

Спроби адміністрації Дональда Трампа використати комерційні стимули, такі як скасування санкцій, відновлення експорту російського газу до Європи чи продаж міжнародних активів «Лукойлу», не змусять Володимира Путіна відмовитися від своїх стратегічних цілей. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Головна причина полягає в тому, що американські посланці та Кремль керуються принципово різною логікою. Якщо американська сторона розглядає угоди як спосіб сформувати «добру волю» і спонукати до компромісів, то російський диктатор керується не фінансовою вигодою, а безпековими та політичними цілями, серед яких обмеження обороноздатності України, заборона її вступу до НАТО та загальна реорганізація системи безпеки в Європі.

Путін вже продемонстрував готовність ігнорувати величезні економічні та людські втрати заради реалізації своїх амбіцій. Крім того, у Москві вважають, що виснаження українських засобів протиповітряної оборони та можлива зміна політичних настроїв у Європі надають Росії додаткові важелі тиску. Водночас Кремль помилково вважає, що бізнес-угоди змусять США примусити Україну до капітуляції, ігноруючи внутрішньополітичні обмеження у Вашингтоні, зокрема двопартійну підтримку Києва в Конгресі та позицію європейських союзників.

За оцінками експертів, економічні важелі можуть подіяти лише у поєднанні з посиленням військової допомоги Україні та суворою прив'язкою послаблення санкцій до реальних кроків із деескалації.

Раніше спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що Володимир Путін готовий до миру з Україною, але лише «за належних умов». За його словами, таку оцінку американська сторона сформувала після спілкування з російським диктатором. Про це Кушнер сказав під час спілкування з пресою за підсумками тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.