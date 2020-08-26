СБУ блокувала на Донбасі мережу сепаратистських агітаторів



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Наразі діяльність мережі блоковано, правоохоронці проводять заходи з встановлення та затримання їхніх спільників

Роботу сепаратистів координувало, так зване «Міністерство інформації ДНР»

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у районі проведення операції Об`єднаних сил діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів. ро це йдеться на сайті СБУ.

Зазначається, що роботу сепаратистів координувало, так зване «Міністерство інформації ДНР».

За оперативною інформацією, до групи входило п'ять жителів Маріуполя.

«За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів. Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації «Л/ДНР» та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того зловмисники закликали до масових заворушень та акцій непокори», - інформує СБУ.

Наразі діяльність мережі блоковано, правоохоронці проводять заходи з встановлення та затримання їхніх спільників.

Нагадаємо, що такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки. За діяльність спрямовану на повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, передбачена кримінальна відповідальність.

Також повідомлялося 20 серпня, що СБУ викрила на Херсонщині агентурну мережу ФСБ Росії.