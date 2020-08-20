СБУ викрила на Херсонщині агентурну мережу ФСБ Росії



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Правоохоронці заарештували керівницю агентурної мережі затримали, а слідчі підготували їй підозру у державній зраді

Мережею керувала завербована російською спецслужбою колишня працівниця облдержадміністрації

Контррозвідка викрила агентурну мережу Федеральної служби безпеки Росії на території Херсонської області. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що мережею керувала завербована російською спецслужбою колишня працівниця облдержадміністрації.

Як встановили слідчі, росіяни завербували жінку під час її перебування на території окупованого Криму у 2015 році.

«Українка отримала завдання збирати інформацію про військові об'єкти, співробітників СБУ та діяльність місцевих органів влади, а також вивчати суспільно-політичну ситуацію в області. Жінка залучила до незаконної діяльності інших проросійськи налаштованих мешканців Херсону. Інформацію вона передавала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву», - йдеться у повідомленні.

«Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявлено російські агітаційні матеріали та російські рублі», - додали в СБУ.

Наразі керівницю агентурної мережі затримали, а слідчі підготували їй підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Також правоохоронці проводять слідчі дії за місцем проживання її спільників.

Як повідомлялося, СБУ назвала фейком заяву ФСБ про нібито зрив спецоперації України.