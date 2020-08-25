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    Новини

    СБУ викрила на Львівщині банду хакерів

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    Персональні дані користувачів поширювали через закриті канали в Telegram - СБУ викрила на Львівщині банду хакерів
    Персональні дані користувачів поширювали через закриті канали в Telegram
    Фото: СБУ

    Кіберзлочинці викрадали персональні дані українців

    Служба безпеки України заблокувала у Львівській області незаконну діяльність хакерів, які займалися викраденням персональних даних українців. Вони викрадали дані користувачів з допомогою поширення вірусів.

    Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

    Як зазначили у спецслужбі, хакери здійснювали DDos-атаки на інформаційні ресурси. Викрадені дані систематично розміщувалися в закритих онлайн-каналах месенджера Teelgram.

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    СБУ викрила на Львівщині банду хакерів
    СБУ викрила на Львівщині банду хакерів
    СБУ викрила на Львівщині банду хакерів

    «Під час проведення слідчих дій за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці виявили і вилучили комп'ютерну техніку та зразки шкідливого програмного забезпечення», - повідомили в СБУ.

    За даним фактом відкрито справи по ч. ст 2. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Кільком фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

    СБУ кібератака кібербезпека хакер
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