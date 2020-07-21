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    Події в Україні

    Терорист вимагає через заручницю відеозвернення від Зеленського

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    Терорист наразі намагається пострілами збити дрона, що літає над автобусом - Терорист вимагає через заручницю відеозвернення від Зеленського
    Терорист наразі намагається пострілами збити дрона, що літає над автобусом

    Лучанка Руслана Д., яка наразі перебуває в автобусі, заявила, що терорист дав їм пів години і просила, аби журналісти вимагали відеозвернення від Зеленського

    У Луцьку терорист через заручницю вимагає відеозвернення від президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє сайт «Перший».

    Зазначається, що зателефонувала лучанка Руслана Д., яка наразі перебуває в автобусі, заявила, що терорист дав їм пів години і просила, аби журналісти вимагали відеозвернення від Зеленського.

    Нагадаємо, це другий дзвінок в редакції з автобуса в центрі Луцька. Жінка, яка там перебуває, сама сконтактувала з журналістами видання. Очевидно, робить це на прохання чоловіка, який утримує заручників.

    Терорист тим часом, намагається пострілами збити дрона, що літає над автобусом.

    Очевидці повідомляють, що станом на 16:35 у центрі Луцька знову пролунало п'ять пострілів, потім пролунав вибух о 16:40.

    Увага! Відео містить ненормативну лексику.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

    До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку. 

    Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

    Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.

    До відома, міністр Арсен Аваков спростував інформацію про лікування «луцького терориста» у психушці.

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