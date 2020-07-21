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    Події в Україні

    ЗМІ з’ясували, яким батьком і чоловіком був «луцький терорист»

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    Максим Кривош приховував факт судимості від більшості знайомих. - ЗМІ з’ясували, яким батьком і чоловіком був «луцький терорист»
    Максим Кривош приховував факт судимості від більшості знайомих.

    За словами сусідів з Дубно, раніше Максим Кривош часто бив дружину й сина

    У терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, є дружина та 15-річний син. Журналісти ІСTV поспілкувались з хлопцем, який розповів про стосунки із батьком.

    «Ми спілкувалися більш-менш нормально. Такого вчинку я від нього не очікував. Зараз я знаю, що мати поїхала із міста Дубно до Луцька», – розповів хлопець.

    У місті Дубно, в будинку на вулиці Морозенка, де прописаний терорист, працюють правоохоронці.

    За словами сусідів, раніше він часто бив дружину й сина. Знайомі ж підтвердили, що останні п’ять років чоловік займався волонтерством, допомагаючи безпритульним собакам.

    «Він захищав та допомагав лікувати тварин. У Дубно його знала і влада, і ветеринари. Ми всі шоковані, оскільки ніколи не помічали за ним жодної агресії», – розповіла зоозахисник Алла Лосік.

    Максим Кривош приховував факт судимості від більшості знайомих.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

    До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

    Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

    Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.

    До відома, міністр Арсен Аваков спростував інформацію про лікування «луцького терориста» у психушці.

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