Ізраїль просить Україну видати організатора міжнародного наркокартелю



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Ватажок ізраїльської кримінальної мережі наркотрафіку був заарештований 12 березня в Києві під час поїздки в Україну

Затриманий звинувачується в управлінні злочинною організацією, яка займалася збутом наркотиків через інтернет

Правоохоронні органи Ізраїлю просять київську прокуратуру видати людину з подвійним громадянством, яка розшукується за керівництво міжнародною злочинною організацією, що займається збутом наркотиків через інтернет.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Відділом міжнародного співробітництва прокуратури міста Києва оброблені запит від компетентних органів Держави Ізраїль про видачу громадянина США та Держави Ізраїль, який перебував у міжнародному розшуку і був затриманий у Києві в березні поточного року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказаний громадянин розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужної злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин із використанням месенджерів та соціальних мереж. Також злочинець залучав неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і брав участь в інших злочинах, вчинених злочинною організацією.

Наголошується, що ці злочини є екстрадиційними і строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за їх вчинення не минув.

Прокуратура встановила достатньо підстав для звернення до суду із клопотанням про застосування до затриманого екстрадиційного арешту на строк 60 діб до вирішення питання про його екстрадицію за запитом компетентних органів Ізраїлю.

Зазначене клопотання у повному обсязі підтримане Шевченківським районним судом міста Києва.

Нагадаємо, що ватажок ізраїльської кримінальної мережі наркотрафіку був заарештований 12 березня в Києві під час поїздки в Україну.

Одночасно з цим у Державі Ізраїль було проведено масштабну спецоперацією з викриття та затримання інших учасників наркокартелю.

15 квітня організатора потужного міжнародного наркокартелю запроторили до Київського СІЗО.