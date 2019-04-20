На Вінниччині в будинку знайшли лабораторію для виготовлення наркотиків



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19 квітня під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживанняжителя м. Бершадь працівники поліції виявили лабораторію для виготовлення наркотиків.

За попередніми даними, правопорушник займався виготовленнямнаркотичних засобів. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП Вінниччини.

Як розповівначальникБершадського відділу поліціїВячеслав Лялюцький,до поліції надійшла оперативна інформація, що мешканець м.Бершадь займається виготовленнямнаркотичних засобів. За місцем проживання підозрюваного, під час обшуку, поліцейські вилучили знаряддя для виготовлення наркотиків, хімічні речовини, пакети з речовиною білого кольору, схожою на амфетамін,шприци та ємкості з рідинами.

Підозрюваним виявився 25-річний місцевий житель. Вилучені речовини направлені на експертизу.

Попередня кваліфікація дій затриманого - ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). За таке правопорушення зловмисникузагрожує до 3-х років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у жителя села Писарівка Вінницького району, поліцейські вилучили близько півкілограма канабіса – 23 згортки та 3 пакети.