  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. США відреагували на обстріл Кременчука
рус
    Політика

    США відреагували на обстріл Кременчука

    США відреагували на обстріл Кременчука
    фото: ДСНС

    Брінк: «Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні»

    Росію буде притягнено до відповідальності за її звірства в Україні, зокрема, за ракетний удар по Кременчуку 27 червня. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

    «Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні», - написала вона.

    Нагадаємо, у результаті ракетного удару по Кременчуку загинуло не менше 10 осіб. Ще 40 постраждали. Російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США війна обстріл Україна Полтавщина окупація Кременчук Бріджит Брінк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США відреагували на обстріл Кременчука