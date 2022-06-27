США відреагували на обстріл Кременчука

Брінк: «Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні»

Росію буде притягнено до відповідальності за її звірства в Україні, зокрема, за ракетний удар по Кременчуку 27 червня. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

«Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні», - написала вона.

Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 27, 2022

Нагадаємо, у результаті ракетного удару по Кременчуку загинуло не менше 10 осіб. Ще 40 постраждали. Російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.