До Кременчука виїхали криміналісти на пересувних лабораторіях
Спеціалісти будуть фіксувати воєнні злочини росіян
До Кременчука, який сьогодні рашисти обстріляли ракетами, виїхали поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в Facebook .
«Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці. Для оперативного відпрацювання місця чергового воєнного злочину Росії у Кременчук зі столиці терміново вирушили поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях» – написав голова Нацполіції.
Він наголосив, що «Кваліфіковані слідчі з розслідування воєнних злочинів Головних слідчих управлінь Нацполіції та СБУ забезпечать там повний збір доказової бази».
Клименко також додав, що на території готелю «Дніпровські зорі» (вулиця Халаменюка, 8) у Кременчуку працює мобільний пункт поліції, де можна отримати або надати інформацію про перебування в ТЦ родичів та знайомих.
Як повідомлялося, також мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.
Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.