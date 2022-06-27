Черговий удар по РФ. США підвищили мито на російські товари

Мито на російські товари складатиме 35%

Сполучені Штати підвищили ставку адвалорного мита на низку російських товарів, імпорт яких раніше не був заборонений санкціями, до 35%. Про це йдеться в розпорядженні президента США Джо Байдена, опублікованому на сайті Білого дому.

Таке рішення ухвалене у продовження припинення Штатами дії статусу найбільшого сприяння, тобто торговельних привілеїв, для Росії та Білорусі у квітні.

«Підвищення ставки мита … до 35% адвалорного мита на деякі інші продукти Російської Федерації, імпорт яких не заборонено, є виправданим і відповідає зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів», – йдеться в розпорядженні.

Зазначається, що перелік товарів, на які розповсюджуватиметься дія розпорядження, визначена додатком до нього – водночас сам перелік наразі не опубліковано.

Крім того, країна залишає за собою можливість змінювати це рішення у майбутньому: «Сполучені Штати будуть стежити за виконанням збільшених обов’язків, і я [президент Байден] можу переглянути це рішення, якщо буде необхідно».

Зміни набувають чинності о 01:01 ET на день, наступний за тридцятим після дати оголошення.

Раніше лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії.

Як повідомлялося, російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.