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  4. Черговий удар по РФ. США підвищили мито на російські товари
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    Політика

    Черговий удар по РФ. США підвищили мито на російські товари

    США збільшили мито на російські товари - Черговий удар по РФ. США підвищили мито на російські товари
    США збільшили мито на російські товари
    фото з відкритих джерел

    Мито на російські товари складатиме 35%

    Сполучені Штати підвищили ставку адвалорного мита на низку російських товарів, імпорт яких раніше не був заборонений санкціями, до 35%. Про це йдеться в розпорядженні президента США Джо Байдена, опублікованому на сайті Білого дому.

    Таке рішення ухвалене у продовження припинення Штатами дії статусу найбільшого сприяння, тобто торговельних привілеїв, для Росії та Білорусі у квітні.

    «Підвищення ставки мита … до 35% адвалорного мита на деякі інші продукти Російської Федерації, імпорт яких не заборонено, є виправданим і відповідає зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів», – йдеться в розпорядженні.

    Зазначається, що перелік товарів, на які розповсюджуватиметься дія розпорядження, визначена додатком до нього – водночас сам перелік наразі не опубліковано.

    Крім того, країна залишає за собою можливість змінювати це рішення у майбутньому: «Сполучені Штати будуть стежити за виконанням збільшених обов’язків, і я [президент Байден] можу переглянути це рішення, якщо буде необхідно».

    Зміни набувають чинності о 01:01 ET на день, наступний за тридцятим після дати оголошення.

    Раніше лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії.

    Як повідомлялося, російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.

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    Теги: росія окупанти США санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Черговий удар по РФ. США підвищили мито на російські товари