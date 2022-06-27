У Дніпрі лунають вибухи – ЗМІ

Влада радить місцевим мешканцям берегти своє життя та залишатися в укриттях

У Дніпрі місцеві мешканці повідомляють про вибухи. Наразі у місті та ще багатьої регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Вкотре за добу Україною лунають сирени, які оголошують повітряну тривогу. Про небезпеку оголосили у низці регіонів Сходу, Півночі та Півдня.

Телеграм-канали та очевидці повідомляють, що під час тривоги у Дніпрі було чути вибухи. Наразі ця інформація не є підтвердженою. Попри це, місцевим мешканцям радять берегти своє життя та залишатися в укриттях.

Станом на 20:12 повітряну тривогу оголосили у таких областях:

Одеській

Миколаївській,

Дніпропетровській,

Сумській,

Полтавській,

Запорізькій,

та Луганській.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

За даними ДСНС, площа загоряння – 10 тис. кв. м. Над ліквідацією пожежі працює 115 рятувальників, 18 одиниць техніки, один пожежний поїзд. Залучаються додаткові сили і засоби, ситуація складна.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

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