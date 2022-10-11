Суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи «Укрнафти», пов'язаної з Коломойським

Запобіжні заходи обрано чотирьом фігурантам справи «Укрнафти»

Наприкінці вересня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи фігурантам справи про 13 млрд «Укрнафти», в якій допитували Ігоря Коломойського і проводили обшуки у його помешканні. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

За даними видання, ключовий підозрюваний у справі зараз – Олексій Кущ, колишній комерційний директор «Укрнафти», який у 2015 році виконував обов’язки голови правління підприємства.

Після безоплатної передачі нафти приватним фірмам з орбіти Коломойського Олексій Кущ, за даними слідства, виїхав з України, став на консульський облік у Словаччині і повернувся лише у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії.

Як запобіжний захід детективи просили для Куща тримання під вартою чи заставу у 100 млн грн. Слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк погодився лише на заставу, і не 100, а 40 мільйонів. Ухвала діє до 27 листопада 2022 року.

Крім того, як зазначає видання, у судовому реєстрі містяться ухвали щодо обрання запобіжних заходів ще трьом фігурантам справи. Тодішній начальниці відділу контролю за обліком та поставками нафти ПАТ «Укрнафта» обрано заставу 1,5 млн грн (слідство просило 50 млн). Начальниці відділу продажу нафти і нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» – заставу 744 тис. грн (слідство просило 50 млн), ексдиректору ТОВ «Гарант-УТН» – заставу 5 млн грн (слідство просило тримання під вартою або 50 млн грн застави).

Зазначимо, кримінальне провадження про розкрадання в державно-приватній нафтовидобувній компанії «Укрнафта» стосується подій 2015 року. Тоді менеджмент нафтовидобувної компанії віддав тисячі тонн нафти приватним фірмам з орбіти Ігоря Коломойського: ТОВ «Котлас», ТОВ «Торговий дім «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп». Між собою співробітники називають ці фірми «група «Система».

«Укрнафта» віддала їм свою нафту без оплати. Тобто ресурс передала, а понад 10 млрд грн за нього не отримала. Хоча за законодавством мала право постачати нафту лише після повної оплати.

Кримінальне провадження розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). На початку вересня детективи НАБУ повідомили про підозру восьми особам: трьом колишнім співробітникам «Укрнафти» і п’яти директорам приватних фірм, які з нею не розрахувались.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського у «Буковелі».

4 жовтня олігарх Ігор Коломойський відвідав Національне антикорупційне бюро. Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит.