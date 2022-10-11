Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи «Укрнафти», пов'язаної з Коломойським

Надія Клочко
glavcom.ua
Суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи «Укрнафти», пов'язаної з Коломойським
Раніше НАБУ допитало Ігоря Коломойського у справі «Укрнафти»
фото з відкритих джерел

Запобіжні заходи обрано чотирьом фігурантам справи «Укрнафти»

Наприкінці вересня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи фігурантам справи про 13 млрд «Укрнафти», в якій допитували Ігоря Коломойського і проводили обшуки у його помешканні. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

За даними видання, ключовий підозрюваний у справі зараз – Олексій Кущ, колишній комерційний директор «Укрнафти», який у 2015 році виконував обов’язки голови правління підприємства.

Після безоплатної передачі нафти приватним фірмам з орбіти Коломойського Олексій Кущ, за даними слідства, виїхав з України, став на консульський облік у Словаччині і повернувся лише у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії.

Як запобіжний захід детективи просили для Куща тримання під вартою чи заставу у 100 млн грн. Слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк погодився лише на заставу, і не 100, а 40 мільйонів. Ухвала діє до 27 листопада 2022 року.

Крім того, як зазначає видання, у судовому реєстрі містяться ухвали щодо обрання запобіжних заходів ще трьом фігурантам справи. Тодішній начальниці відділу контролю за обліком та поставками нафти ПАТ «Укрнафта» обрано заставу 1,5 млн грн (слідство просило 50 млн). Начальниці відділу продажу нафти і нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» – заставу 744 тис. грн (слідство просило 50 млн), ексдиректору ТОВ «Гарант-УТН» – заставу 5 млн грн (слідство просило тримання під вартою або 50 млн грн застави).

Зазначимо, кримінальне провадження про розкрадання в державно-приватній нафтовидобувній компанії «Укрнафта» стосується подій 2015 року. Тоді менеджмент нафтовидобувної компанії віддав тисячі тонн нафти приватним фірмам з орбіти Ігоря Коломойського: ТОВ «Котлас», ТОВ «Торговий дім «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп». Між собою співробітники називають ці фірми «група «Система».

«Укрнафта» віддала їм свою нафту без оплати. Тобто ресурс передала, а понад 10 млрд грн за нього не отримала. Хоча за законодавством мала право постачати нафту лише після повної оплати.

Кримінальне провадження розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). На початку вересня детективи НАБУ повідомили про підозру восьми особам: трьом колишнім співробітникам «Укрнафти» і п’яти директорам приватних фірм, які з нею не розрахувались.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського у «Буковелі». 

4 жовтня олігарх Ігор Коломойський відвідав Національне антикорупційне бюро. Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит.

Теги: Ігор Коломойський Укрнафта

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обшук у Коломойського стосувався справи про заволодіння майном і коштами «Укрнафти»
Справа «Укрнафти»: ЗМІ повідомили про обшук у Коломойського
18 вересня, 14:59
Олігарх, імовірно, спілкувався зі слідчими 
Коломойський приїхав у Національне антикорупційне бюро (фото)
4 жовтня, 18:58
Бізнесмени не повинні лізти у політику
Мер Дніпра порівняв Ілона Маска з Коломойським
Вчора, 00:55

Бізнес

Суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи «Укрнафти», пов'язаної з Коломойським
Суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи «Укрнафти», пов'язаної з Коломойським
Ринок праці в Україні. П'ять найбільш затребуваних вакансій (графіка)
Ринок праці в Україні. П'ять найбільш затребуваних вакансій (графіка)
«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями
«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями
Як сховатися від санкцій? Російські лайфхаки
Як сховатися від санкцій? Російські лайфхаки
Чому в Україні досі не конфісковано майно корпорації «Ростех»? Скандальні факти
Чому в Україні досі не конфісковано майно корпорації «Ростех»? Скандальні факти
Міжнародні грошові перекази в Україну стануть дешевшими: подробиці
Міжнародні грошові перекази в Україну стануть дешевшими: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
64K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
54K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
52K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
42K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
41K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло

Новини

Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Сьогодні, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту