Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ викрила московського попа на Вінниччині, який захоплювався окупантами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
СБУ викрила московського попа на Вінниччині, який захоплювався окупантами
Затриманий переховувався у різних областях України, але уникнути правосуддя йому не вдалося
фото: СБУ

Священник намагався дискредитувати ЗСУ та розповсюджував російські наративи

Служба безпеки викрила настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію РФ та виправдовував тимчасову окупацію частини України. Він публікував у соцмережах російські наративи про «громадянську війну» в нашій державі та вихваляв ексватажків терористичної організації «днр» Олександра Захарченка, «Гіві» та «Моторолу».

Також московський піп поширював коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій. Для підготовки деструктивного контенту він використовував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, у тому числі офіційний сайт московської церкви.

3 фото
На весь екран

Крім того, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Фігурант переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала. Наразі йому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.

Теги: священник Московська церква в Україні СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська церква служить Путіну
Внесок РПЦ у депортацію українців
6 листопада, 13:22
Дугіна активно підтримувала війну РФ проти України
СБУ ліквідували Дар'ю Дугіну. Вибухівку заклали у клітку для кота – The Washington Post
23 жовтня, 20:06
Очільник РПЦ Кирило регулярно розповсюджує наративи Кремля
СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кирилу
4 листопада, 10:33
Нові санкції проти Росії та обшуки у храмах УПЦ МП на Закарпатті. Головне за 7 листопада
Нові санкції проти Росії та обшуки у храмах УПЦ МП на Закарпатті. Головне за 7 листопада
7 листопада, 21:00
Димитрій Сидор вважається духовним лідером політичної течії закарпатського русинства, націленої на відокремлення Закарпатської області від України
Священник УПЦ МП, який хотів відокремити Закарпаття від України отримав повістку
13 листопада, 16:40
Обидві сторони конфлікту викликали на місце події медиків та поліцію
Священник Московської церкви вкусив військового у Чернігові – ЗМІ
16 листопада, 13:19
Монастир, у який завітали працівники військкомату
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
5 листопада, 16:27
Лідер секти «АллатРа» закликає бомбити Україну: оприлюднене аудіо
Лідер секти «АллатРа» закликає бомбити Україну: оприлюднене аудіо
3 листопада, 11:34
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
17 листопада, 21:24

Події в Україні

«Непереможні лицарі архистратига Михаїла». Залужний привітав воїнів ДШВ зі святом (відео)
«Непереможні лицарі архистратига Михаїла». Залужний привітав воїнів ДШВ зі святом (відео)
У Маріуполі помічено незвичну колону росіян
У Маріуполі помічено незвичну колону росіян
СБУ викрила московського попа на Вінниччині, який захоплювався окупантами
СБУ викрила московського попа на Вінниччині, який захоплювався окупантами
Іран модифікував «Шахеди». Повітряні сили оцінили ризики
Іран модифікував «Шахеди». Повітряні сили оцінили ризики
Скільки дітей вважаються зниклими в Україні: дані омбудсмана
Скільки дітей вважаються зниклими в Україні: дані омбудсмана
День десантно-штурмових військ: привітання та листівки
День десантно-штурмових військ: привітання та листівки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
«Телемарафон вбив мобілізацію» і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу
17K
Нові штрихи до теми про Ірину Фаріон
12K
Чотири блоки ТЕС відключено від енергосистеми: до чого готуватися українцям
7693
Командир батальону пропонує мобілізувати до лав ЗСУ студентів, а не «50-річних дідів»
6143
Володимир Балін: Кордон з Україною перекрили польські вантажівки, які працювали на ринку Росії і Білорусі
5438
Держаудитслужба перевіряє сільраду, яка будує біатлонний комплекс на території «Буковеля»

Новини

Київський безпековий форум розпочав подію до роковин Голодомору (трансляція)
Сьогодні, 11:00
Окупанти посилили атаки на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:21
НАТО може розширити свою військову присутність у Косові: причина
Сьогодні, 05:50
Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 04:50
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:14
Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Вчора, 10:17

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua