СБУ викрила московського попа на Вінниччині, який захоплювався окупантами

Затриманий переховувався у різних областях України, але уникнути правосуддя йому не вдалося

Священник намагався дискредитувати ЗСУ та розповсюджував російські наративи

Служба безпеки викрила настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію РФ та виправдовував тимчасову окупацію частини України. Він публікував у соцмережах російські наративи про «громадянську війну» в нашій державі та вихваляв ексватажків терористичної організації «днр» Олександра Захарченка, «Гіві» та «Моторолу».

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Також московський піп поширював коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій. Для підготовки деструктивного контенту він використовував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, у тому числі офіційний сайт московської церкви.

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Крім того, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Фігурант переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала. Наразі йому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.