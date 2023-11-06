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Внесок РПЦ у депортацію українців

glavcom.ua
Російська церква служить Путіну
фото з відкритих джерел

За 9 місяців повномасштабного вторгнення географія єпархій, які «допомагають» депортованим українцям, значно розширилася

4 листопада СБУ повідомила про підозру громадянину РФ Володимиру Гундяєву, який під ім'ям Кирил працює патріархом РПЦ. Гундяєва звинувачують за статтями про посягання на територіальну цілісність України та виправдовування збройної агресії РФ.

За даними слідства, він використав підконтрольні йому релігійні громади РПЦ, а також представників УПЦ (МП) в Україні для поширення пропаганди.

Вже зібрана відповідна доказова база.

А сам російський патріарх у день так званої народної єдності 4 листопада (напередодні якого дагестанські діти заявили, що готові «різати єврейців») раптом «знайшов» на антресолях своєї резиденції у Передєлкіно втрачений оригінал ікони Казанської Божої матері.

Внесок РПЦ у депортацію українців фото 1

Насправді, антиісторичністю своєї «знахідки» патріарх настільки усіх розсмішив, що була змушена виправдовуватись навіть його прес-служба, мовляв, «ЗМІ не так зрозуміли».

Мабуть, всі «не так зрозуміли» і слова патріарха під час проповіді 4 листопада. Бо на сайті РПЦ вирізали фрагмент, де Гундяєв згадує про «ворога у Кремлі». Хоча ці слова стосувалися не того, про кого всі подумали, а поляків під час Смути у 17 столітті: «Ворог був вигнаний з Кремля, а потім з Москви, а потім і з Росії, і країна набула своєї свободи».

Але з «ворогами у Кремлі» та іншими алюзіями, нехай розбираються у Москві. А щодо України, то крім перерахованих Гундяєву статей Кримінального кодексу, на окрему згадку заслуговує участь РПЦ у депортації українців. Науковець, історик-міжнародник, релігієзнавець Владислав Гаврилов вказує, що найвідомішими місцями утримання депортованих українців є монастирі та благодійні заклади єпархій, розташовані у прикордонних областях. У дописі від 26 лютого 2022 року на офіційному сайті Московського Патріархату йдеться про розміщення 30 депортованих українців на території Іверського жіночого монастиря Ростовської єпархії, 23 – у Новочеркаську (21 з них – вихованці дитячого будинку з Донецької області), 40 осіб у церковному закладі Шахтинської єпархії Донської митрополії. У звіті про «допомогу біженцям» від 20 квітня 2022 року також йдеться про притулки в станиці Маницькій Каменськ-Шахтинського району, церковні пункти розміщення біженців в Успенському монастирі Тверської єпархії, єпархіальний центр матері та дитини в Бєлгороді, Ковалівський дитячий будинок Костромської єпархії.

За 9 місяців повномасштабного вторгнення географія єпархій, які «допомагають» депортованим українцям, значно розширилася. Якщо в перших звітах від березня 2022 року офіційний сайт Відділу з питань благодійності та соціального служіння РПЦ згадував близько 30-40 єпархій, то вже 19 квітня 2022 року їх кількість зросла до 52. А в офіційному звіті від 17 листопада 2022 року озвучено 58 церковних установ, де утримують примусово переміщених українців.

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Теги: церква Московська церква в Україні ворог РПЦ

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Внесок РПЦ у депортацію українців
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