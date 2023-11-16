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Служить Московської церкви вкусив військового у Чернігові – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Служить Московської церкви вкусив військового у Чернігові – ЗМІ
Обидві сторони конфлікту викликали на місце події медиків та поліцію
фото: cheline

ЗМІ повідомляють, що на військового напав чернігівський священник Андрій Забуранний

14 листопада на території стародавнього Дитинця у Чернігові священник УПЦ МП вкусив військовослужбовця за руку. Про це пише cheline.

Повідомляється, що московські попи отримали дозвіл забрати деякі речі із Спасо-Преображенського собору, який опечатаний за рішенням комісії Мінкульту. З моменту опечатування святині, громадський порядок біля неї забезпечують представники воєнізованих структур та безпосередньо військові. Їх присутність розлютила представників УПЦ МП, один з яких спричинив словесний конфлікт.

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«Далі трапилося взагалі небачене. Це чітка провокація для картинки і російської пропаганди. Священник почав поводитися агресивно, дістав мобільний телефон і почав мене знімати на відео. Каже, покажу всій Європі, які ви фашисти. Я попросив мене не знімати, адже я військовий і мене не можна фільмувати. На моє прохання священник не реагував і провокував далі, весь час повторяв щось про фашистів. Я забрав у нього телефон з метою видалити відео, на якому я присутній. Після цього священник накинувся на мене з кулаками, а потім вхопив за руку і вкусив», – розповів військовий.

Зазначається, що на військового напав чернігівський священник Андрій Забуранний. Водночас місцеві ЗМІ не називають імені жертви нападу. 

Після конфлікту обидві сторони викликали поліцію і медиків.

Священик УПЦ МП Андрій Забуранний
Священик УПЦ МП Андрій Забуранний

Видання додало, що, за даними одного із силових відомств Чернігівської області, московські попи останнім часом отримують з країни-агресора інструкції щодо організації подібних провокацій. У подальшому російські спецслужби використовують ці матеріали для пропаганди і створення фейків як в Росії, так і в закордонних медіа.

Варто додати, що держава повернула із тривалого тимчасового користування УПЦ МП 18 об'єктів Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», серед яких і Спасо-Преображенський собор. За результатами обстеження, святиня перебуває у незадовільному стані та потребує комплексних ремонтно-реставраційних робіт.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

До слова, на початку листопада цього року стало відомо, що московські попи найняли відомого юриста і лобіста Вільяма Берк-Вайта для того, щоб змусити Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП.

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Теги: військові Чернігів собор провокація конфлікт Московська церква в Україні

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