Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Причину звільнення Тарасовського не вказують

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 листопада, підписав указ про звільнення Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться у документі.

Причину його звільнення не вказують.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олександр Тарасовський обіймав посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки України з 21 січня 2022 року. До цього він працював на різних посадах в Службі безпеки України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, 3 листопада президент України указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Сергія Лупанчука. Лупанчук має звання полковника. У відкритому доступі інформації про нього немає.