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Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
фото: Офіс президента

Причину звільнення Тарасовського не вказують

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 листопада, підписав указ про звільнення Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. 

«Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться у документі. 

Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки фото 1

Причину його звільнення не вказують. 

Олександр Тарасовський обіймав посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки України з 21 січня 2022 року. До цього він працював на різних посадах в Службі безпеки України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, 3 листопада президент України указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Сергія Лупанчука. Лупанчук має звання полковника. У відкритому доступі інформації про нього немає.

Теги: Володимир Зеленський указ СБУ

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