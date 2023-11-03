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Лідер секти «АллатРа» закликає бомбити Україну: оприлюднене аудіо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лідер секти «АллатРа» закликає бомбити Україну: оприлюднене аудіо
фото з відкритих джерел

Лідер секти воліє, аби в українців з'явився страх, розпач та паніка

Лідер антиукраїнської псевдорелігійної секти «АллатРа» закликав бомбити західну Україну, навіть цивільне населення. Відповідне аудіо розмови оприлюднила Служба безпеки України.

 

«Зараз би я погрався. Поки на сході усе не кінчилося. Я би почав бомбити Західну, щоб усі запищали і побігли. Не треба туди ідти, її треба п…ти. І тоді почнеться переполох. Вони ж всі ломануться, хто куди…» – вважає окупант.

Лідер секти воліє, аби в українців з'явився страх та розпач.

Нагадаємо, у рамках багатоетапної спецоперації в Україні правоохоронці заблокували підривну діяльність більше 20 осередків антиукраїнської псевдорелігійної секти «АллатРа».

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Теги: росія СБУ війна населення

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