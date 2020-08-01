На Тернопільщині судитимуть бойовика з «ЛНР»



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У 2015 році обвинувачений увійшов до складу терористичної групи «Брянка СССР»

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років

Слідчі СБУ під процесуальним наглядом прокуратури області завершили розслідування за ч.1 ст. 258-3. (участь у терористичній групі чи терористичної організації) КК України щодо бойовика «ЛНР».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, у 2015 році обвинувачений увійшов до складу терористичної групи «Брянка СССР», яка діяла як один із підрозділів народної міліції »Луганської народної республіки».

Перебуваючи на посадах та виконуючи обов’язки заступника командира мінометного взводу – командир міномета, та командира протитанкового артилерійського взводу, обвинувачений брав участь у скоєнні терористичних актів, захопленні адміністративних будівель, перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України та військовослужбовцями Збройних сил України.

Оскільки громадянин переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого до суду скеровано обвинувальний акт.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такого.

Як повідомлялося, 29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

Нагадаємо, раніше Командування Об’єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

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