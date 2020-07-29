СБУ блокувала механізм отримання українських соцвиплат бойовиками «ДНР»



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СБУ блокувала механізм отримання українських соцвиплат бойовиками «ДНР» Фото: СБУ

Під час спроби зняти гроші за фейковими документами працівники СБУ затримали трьох людей

Контррозвідка Служби безпеки України викрила механізм незаконного отримання соцвиплат на території так званої «ДНР». Гроші, які виділялися як державна допомога, отримували, серед іншого, й бойовики.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, група людей оформлювала жителям непідконтрольних територій фейкові паспорти громадян України з необхідними для отримання соцвиплат документами.

На підставі цих документів зловмисники отримували гроші, а потім передавали їх в «ДНР», зокрема й бойовикам.

29 липня під час спроби зняти гроші за фейковими документами працівники СБУ затримали трьох людей. У помешканнях, де вони жили, було знайдено і вилучено готівку, банківські картки і документи, які використовувалися у схемі, а також інші докази її існування.

Затриманим, серед яких є і працівник державного банку, повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії зі встановлення ймовірної причетності інших людей до цієї протиправної діяльності.