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    З'явилися фото автівок, які ставлять мітки для російських військових

    Малюють мітки і ставлять лазерні маяки для наведення ракет - З'явилися фото автівок, які ставлять мітки для російських військових

    Малюють мітки і ставлять лазерні маяки для наведення ракет

    фото з відкритих джерел

    У соцмережах люди говорять про три машини, які були помічені за допомогою російської армії

    У мережі з'явилася інформація про авто, на яких пересуваються люди, які залишають мітки та маяки для російської армії на дорогах України.

    Одна із машин виїхала з Івано-Франківська, малюють мітки і ставлять лазерні маяки для наведення ракет в напрямку Львова.

    Також в напрямку Галича тікає Skoda Octavia (ВМ 5150 НА), фотографували місцевість та ставили знаки, їдуть з боку Маріямполя

    В Івано-Франківську повідомляють, що також може їхати до Львова BMW (АЕ 0760 ОС) і Nissan (АТ 9854 ЕР), ці автівки підозрюють в аналогічних діях.

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    З'явилися фото автівок, які ставлять мітки для російських військових
    З'явилися фото автівок, які ставлять мітки для російських військових
    З'явилися фото автівок, які ставлять мітки для російських військових

    Нагадаємо, Укравтодор просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі. Їх потрібно замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

    Як повідомляв «Главком», українців закликали звертати увагу на маяки для наведення ракет, які використовують російські окупанти. Якщо ви їх помітили, то необхідно відразу виводити з ладу або ж повідомляти в поліцію.

    Нагадаємо, під ранок на будинок у Києві впали фрагменти літака (фото).

    Також у Києві уламки ракети влучили у житловий будинок: є поранені, будинок горить.

    Під ранок 25 лютого окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами. Моторошні кадри з місця подій.

    Як стало відомо, потужні вибухи у Києві – це робота українських ППО.

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    Теги: окупанти ЗСУ військові Укравтодор робота Skoda Octavia Nissan
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    З'явилися фото автівок, які ставлять мітки для російських військових