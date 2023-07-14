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СБУ затримала фаната Путіна на Прикарпатті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала фаната Путіна на Прикарпатті
Зловмисником виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і збут наркотиків
фото ілюстративне

Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми

Кіберфахівці Служби безпеки затримали мешканця Івано-Франківської області, який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі «Вконтакте». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, чоловік поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора.

Для маскування злочинних дій та масового «розгону» деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів. Встановлено, що матеріали ворожої пропаганди фігурант брав з інформресурсів центральних рупорів кремля.

Також задокументовано, що адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди.

Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи.

Злочинні дії прихильника рашизму створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні.

За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і збут наркотиків.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

  • сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти;
  • мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, правоохоронці перехопили розмови агентів ФСБ, які готували теракти проти Залужного.

Теги: СБУ Івано-Франківськ

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