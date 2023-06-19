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СБУ повідомила про підозру заступнику мера Чернігова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру заступнику мера Чернігова
Підозрюваному загрожує до шести років тюрми
фото: chernigiv-rada.gov.ua

За матеріалами справи, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ

Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

За матеріалами справи, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.

Згідно з інформацією на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради, йдеться про  Атрощенко Олександра.

Як зазначає пресслужба СБУ, вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн.

Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Для реалізації оборудки фігурант «скоординував» свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з альтернативою застави в розмірі 32 млн. грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Підозрюваному загрожує до шести років тюрми.

Нагадаємо, 6 червня міського голову Чернігова Владислава Атрошенка звільнили з посади. Також повідомлялося, згідно з рішенням суду колишнього міського голову Владислава Атрошенка визнано винним, накладено штраф та позбавлено права обіймати посади, що пов`язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування на рік.

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Теги: СБУ Чернігів

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