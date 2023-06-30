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Генпрокуратура підготувала клопотання щодо обрання запобіжного заходу нардепу Алексєєву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генпрокуратура підготувала клопотання щодо обрання запобіжного заходу нардепу Алексєєву
Алексєєв назвав справу проти себе виключно політичним замовленням
фото з відкритих джерел

Кримінальне провадження щодо політика було відкрите на початку квітня

Генеральна прокурора підготувала клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату від «Європейської Солідарності» Сергію Алєксєєву, якому СБУ оголосила про підозру у шахрайстві. Про це заявив заступник Генерального прокурора Антон Войтенко.

«Вручено клопотання про обрання запобіжного заходу», – сказав Войтенко.

За його словами, кримінальне провадження щодо політика було відкрите на початку квітня на підставі заяви потерпілого і матеріалів Служби безпеки України. 17 червня фігурант отримав перший транш у розмірі $20 тис., а на отриманні другого траншу - $30 тис. – його затримали.

«Зазначений народний депутат обіцяв вчинити дії щодо потерпілого, які входять до його компетенції. Обіцяв вирішити питання про надання статусу біженця на території нашої держави. На даний час йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 - це шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах», – сказав Войтенко.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.

Також «Європейська Солідарність» заявила про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії.

Народний депутат Алексєєв назвав справу проти нього виключно політичним замовленням, яке пов'язано з адвокатською діяльністю фірми, яку він заснував.

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Теги: Європейська солідарність СБУ шахрайство депутат Офіс Генерального прокурора гроші партії політика прокурор

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