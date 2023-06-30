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Нічні обшуки у нардепа Алєксєєва: «Європейська Солідарність» зробила заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічні обшуки у нардепа Алєксєєва: «Європейська Солідарність» зробила заяву
Під час обшуку у народного депутата було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші
фото: eurosolidarity.org

«Європейська Солідарність» розцінює дії правоохоронців як продовження політичних провокацій 

«Європейська Солідарність» заявляє про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії.

«Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії», – йдеться у заяві.

Як зазначається, під час обшуку у народного депутата було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.

«Європейська Солідарність» розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата», – повідомила пресслужба партії.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.

Теги: Європейська солідарність СБУ суд гроші партії

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