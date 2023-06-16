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Всі військовозобов’язані на Прикарпатті мають протягом 10 днів з’явитися до ТЦК: наказ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Всі військовозобов’язані на Прикарпатті мають протягом 10 днів з’явитися до ТЦК: наказ
Зміна місця проживання військовозобов'язаним без дозволу начальника Івано-Франківського міського ТЦК та СП забороняється
фото ілюстративне

За ухилення від призову загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність

Начальник Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Плітус у вівторок, 13 червня, підписав наказ «Про проведення загальної мобілізації». У документі, який опублікувало місцеве видання «Західний кур’єр», серед іншого йдеться про обов'язкову явку військовозобов'язаних до міського ТЦК у 10-денний строк.

Таким чином військкомати у місті проводять загальну мобілізацію та виконують план щодо неї.

«Усім військовозобов’язаним-чоловікам, що проживають (перебувають) на території Івано-Франківської територіальної громади, з’явитися до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у 10-денний термін з дати опублікування даного наказу. При собі мати військовий квиток, паспорт, медичні книжки, документи, що надають право на відстрочку відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. №3543-ХІІ», – йдеться у документі.

Наказ передбачає обов'язкову явку військовозобов'язаних, які мешкають або перебувають на території Івано-Франківської територіальної громади, до міського ТЦК у 10-денний строк із дня опублікування документа. Також у ньому зазначено, що зміна місця проживання військовозобов'язаним без дозволу начальника Івано-Франківського міського ТЦК та СП забороняється.

Своєчасне оповіщення військовозобов'язаних і резервістів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також забезпечення їх виклику у військкомат покладено на органи державної влади, виконавчі комітети сільських, селищних рад, територіальних громад, підприємства, установи, організації, навчальні заклади й житлово-експлуатаційні організації.

У документі також нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації, а також про відповідальність керівників підприємств, установ і організацій незалежно від підпорядкування та форм власності за порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку.

Всі військовозобов’язані на Прикарпатті мають протягом 10 днів з’явитися до ТЦК: наказ фото 1
Всі військовозобов’язані на Прикарпатті мають протягом 10 днів з’явитися до ТЦК: наказ фото 2
Всі військовозобов’язані на Прикарпатті мають протягом 10 днів з’явитися до ТЦК: наказ фото 3

До слова, раніше в Івано-Франківську військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата

Теги: Івано-Франківськ мобілізація війна

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