Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ затримала у Вінниці бойовика-розвідника «ДНР»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ затримала у Вінниці бойовика-розвідника «ДНР»
Співробітники СБУ затримали колишнього бойовика біля будинку, де він тимчасово проживав
фото: СБУ

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав «розвідувальної роти» угруповання «Восток», яке контролював 1-й армійський корпус ЗС РФ.

У тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав.

У фігуранта вилучено телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій проти сил антитерористичної операції у Донецькій області.

СБУ затримала у Вінниці бойовика-розвідника «ДНР» фото 1

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Теги: СБУ «ДНР» бойовики на Донбасі Вінниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі
СБУ заявила про нові злочини депутата Одеської облради та його дружини
6 липня, 17:42
Як повідомляє СБУ, Шарій брав участь у підготовці й поширенні підставних відеороликів
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
6 липня, 15:18
Євген Балицький
Ефект «бавовни». Колаборанти здають одне одного в СБУ
5 липня, 14:03

Кримінал

500 днів повномасштабної війни: названо кількість вбитих росіянами мирних українців
500 днів повномасштабної війни: названо кількість вбитих росіянами мирних українців
СБУ затримала у Вінниці бойовика-розвідника «ДНР»
СБУ затримала у Вінниці бойовика-розвідника «ДНР»
На Львівщині суд виніс вирок вчительці, яка хотіла обміняти куплені права
На Львівщині суд виніс вирок вчительці, яка хотіла обміняти куплені права
На похороні воїна московський батюшка побив хрестом священника ПЦУ і отримав вирок
На похороні воїна московський батюшка побив хрестом священника ПЦУ і отримав вирок
Апеляцію у справі президента УАФ Павелка знову відклали: не з'явився жоден з 16 прокурорів
Апеляцію у справі президента УАФ Павелка знову відклали: не з'явився жоден з 16 прокурорів
Неналежна висота стовпчиків: заступник директора «Київавтодору» отримав підозру
Неналежна висота стовпчиків: заступник директора «Київавтодору» отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
61K
Кремль наляканий: Зеленський приїхав до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
33K
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
24K
Катівня у стінах храму УПЦ МП: відкрито провадження щодо священника-колаборанта
16K
Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)
13K
Адвокат Саакашвілі пояснив, чому його клієнт дуже схуд

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту