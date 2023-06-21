Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Український «Моссад» вже успішно ліквідовує ворогів України

glavcom.ua
Жоден військовий злочинець не уникне покарання
фото: ЗСУ

ЗСУ стають взірцями для найпотужніших армій світу

Ми звикаємо жити в країні війни (хоча до грому так і не звикли знов). Ми розуміємо, що швидко це не закінчиться, навіть як завтра скінчиться Путін.

А в країні постійної війни геть інакші пріоритети. Зокрема, що би не відбувалось, найвища довіра в суспільства лишається до армії і спецслужб (і в нас вже так і є – спецслужби різко наростили довіру). Політика – політикою, але війна тяжіє над всім.

Коротше, ми під гаслами «Слава нації – смерть ворогам!» будуємо свій європейський Ізраїль – країну, де всі поголовно так чи інакше дотичні до оборони, безпеки, виявлення загроз, вирахування ворожих агентів. Зі своїм «Моссадом», в котрого нема обмежень на помсту і встановлення справедливості. СБУ ліквідує ворогів України за злочини проти держави і українців всюди – ні місце (хоч фронт, хоч окуповані терени, хоч Пєтєрбурґ, хоч Москва), ні давність злочину не мають жодного значення. Кладуть всіх.

ЗСУ і зокрема ССО (так, «каунтер страйк») стають взірцями для найпотужніших армій світу (котрі просто не мають такого досвіду – реальної масштабної війни в сучасних умовах з сучасним важким і легким озброєнням, це армії миру). СБУ стає взірцем спецслужб (знов ж таки, бо масштаб: в Ізраїлю нема 140-мільйонного ворога з таким ресурсом і зброєю, тим більше ядерною), залучених до війни: до 90% успішних відомих нам спецоперацій – справа рук СБУ. В умовах контрнаступу на добряче укріплені позиції окупанта роль спецоперацій, в тому числі СБУ, ще зростає.

До речі, а ви помітили, що поки не було жодної успішної спецоперації ворога на нашій території? Обстріли були, руйнування були – а спецоперацій жодної. Точніше, ми не зіткнулись з успішними результатами жодної ворожої спецоперації. Це теж показник рівня СБУ. У ворога – вибухає і ліквідовуються важливі фігуранти, а в нас спокій. Не тому, що вони не пробують. А бо відпрацьовує спецслужба. І Малюк не дарма зачистив і лави самої СБУ, і інші відомства від агентів ФСБ. На вербовку нових агентів СБУ реагує затриманнями – мова про сотні справ, тисячі епізодів.

А про успішність дій наших агентів в тилу ворога ви читаєте щодня у зведеннях про раптові пожежі, вибухи, сходження з рейок, аварії. Так, частина – заслуга їхнього власного довболюбізму. Але решта якісно підготована нашими спецслужбами.

Так що наш власний «Моссад» зростає успішно.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У повітряному просторі Києва були збиті всі ворожі ракети
Падіння уламків ракети зафіксовано у двох районах Києва
26 травня, 08:05
Оскільки обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання
Генерал і полковник РФ отримали 12 років тюрми за підрив Північно-Кримського каналу
23 травня, 17:02
Цей пакет допомоги у сфері безпеки також містить артилерію, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси
США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
31 травня, 21:02
Це найбільші багатонаціональні навчання у Балтійському морі з 1972 року.
У Балтійському морі стартують масштабні військові навчання НАТО
3 червня, 15:09
Девід Петреус
Ексглава ЦРУ спрогнозував потужний контрнаступ України
4 червня, 03:45
Українські захисники продовжують ефективно нищити загарбників
ЗСУ потужно вдарили по ворогу: ліквідовано ще майже тисячу окупантів
10 червня, 08:24
Обмін полоненими, 11 червня 2023 року
Обмін полоненими. Зеленський показав емоційне відео
12 червня, 15:33
Пентагон закликав, щоб танки Abrams, які США постачають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном
США передадуть Україні снаряди для танків зі збідненим ураном – WSJ
13 червня, 15:09
Українські воїни за добу знищили та пошкодили 47 одиниць військової техніки противника
ЗСУ потужно накрили вогнем ворога на Таврійському напрямку: втрати окупантів
19 червня, 13:24

Олексій Голобуцький

Український «Моссад» вже успішно ліквідовує ворогів України
Український «Моссад» вже успішно ліквідовує ворогів України
«Давайте домовлятись або я всіх знищу». Путін точно страждає на шизофренію
«Давайте домовлятись або я всіх знищу». Путін точно страждає на шизофренію
Путін фактично визнав поразку Росії
Путін фактично визнав поразку Росії
Фокус війни: що не так з новинами про знищені танки
Фокус війни: що не так з новинами про знищені танки
«Хороші росіяни» концентрують весь негатив на Путіні. Що з цим не так
«Хороші росіяни» концентрують весь негатив на Путіні. Що з цим не так
Як захистити українське ППО?
Як захистити українське ППО?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
42K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
37K
На Хмельниччині пролунали вибухи
25K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
19K
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
9589
Маляр розповіла, що заважає українському контрнаступу

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту