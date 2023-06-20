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СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
Приватну колекцію культурних пам’яток «Платар» заснували підприємець Сергій Платонов (помер у 2005 році) та підприємець і політик Сергій Тарута
фото з відкритих джерел

 СБУ підтвердила факт відкриття провадження за інцидентом 

Служба безпеки України спільно з митницею перешкодила спробі вивезти за кордон  китайську частину колекції «Платар», яка належить бізнесмену Сергію Таруті. Про це повідомляє «Бабель».

Вивозити за кордон культурні цінності з приватних чи державних колекцій можна лише після державної експертизи й отримання дозволу на вивезення. За інформацією видання,  частину «Платару» особи, яких видання не називає, намагалися вивезти без належних документів. Митникам пред’явили папери, згідно з якими історичні артефакти колекції не є культурними цінностями. З’ясувати це тепер мають в Інституті судових експертиз Міністерства юстиції. Зараз колекція перебуває в Києві.

Прессекретар Тарути повідомила, що зараз бізнесмен перебуває в закордонному відрядженні.

Приватну колекцію культурних пам’яток «Платар» заснували підприємець Сергій Платонов (помер у 2005 році) та підприємець і політик Сергій Тарута. До китайської частини колекції належать роботи китайських майстрів кінця XVIII — початку XIX сторіччя. Зокрема, особисті речі останнього китайського імператора Пуї.

Раніше повідомлялося, що дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою.

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Теги: росія митниця СБУ Сергій Тарута мистецтво кордон бізнесмен

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Культура

СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
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