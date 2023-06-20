СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті

Приватну колекцію культурних пам’яток «Платар» заснували підприємець Сергій Платонов (помер у 2005 році) та підприємець і політик Сергій Тарута

СБУ підтвердила факт відкриття провадження за інцидентом

Служба безпеки України спільно з митницею перешкодила спробі вивезти за кордон китайську частину колекції «Платар», яка належить бізнесмену Сергію Таруті. Про це повідомляє «Бабель».

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Вивозити за кордон культурні цінності з приватних чи державних колекцій можна лише після державної експертизи й отримання дозволу на вивезення. За інформацією видання, частину «Платару» особи, яких видання не називає, намагалися вивезти без належних документів. Митникам пред’явили папери, згідно з якими історичні артефакти колекції не є культурними цінностями. З’ясувати це тепер мають в Інституті судових експертиз Міністерства юстиції. Зараз колекція перебуває в Києві.

Прессекретар Тарути повідомила, що зараз бізнесмен перебуває в закордонному відрядженні.

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Приватну колекцію культурних пам’яток «Платар» заснували підприємець Сергій Платонов (помер у 2005 році) та підприємець і політик Сергій Тарута. До китайської частини колекції належать роботи китайських майстрів кінця XVIII — початку XIX сторіччя. Зокрема, особисті речі останнього китайського імператора Пуї.

Раніше повідомлялося, що дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою.