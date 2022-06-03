  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Сєвєродонецьк: нацгвардійці підбили ворожий танк та захопили екіпаж у полон
рус
    Події в Україні

    Сєвєродонецьк: нацгвардійці підбили ворожий танк та захопили екіпаж у полон

    Двох окупантів узяли в полон - Сєвєродонецьк: нацгвардійці підбили ворожий танк та захопили екіпаж у полон
    Двох окупантів узяли в полон
    фото: НГУ/Twitter

    Гвардійці виявили російський танк, який маневрував вулицями

    Бійці Національної гвардії України 3 червня в Сєвєродонецьку підбили російську військову техніку та взяли в полон двох окупантів. Після влучного пострілу по танку екіпаж намагався втекти, проте їм це не вдалося, повідомляє пресслужба НГУ в Twitter.

    «Сєвєродонецьк: нацгвардійці підбили танк та взяли в полон двох окупантів. Гвардійці виявили російський танк, який маневрував вулицями. Чітким пострілом захисники вразили броньовану техніку орків та захопили ворожий екіпаж, що намагався втекти», – ідеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що мирні жителі ховаються від російських обстрілів під хімзаводом «Азот» у Сєверодонецьку.

    Нагадаємо, на Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

    В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

    Як повідомлялося, Росія вже окупувала 95% Луганської області.

    Читайте також: «На Донбассе мы не остановимся». Соратник Путіна попередив світ
    Теги: росія окупанти авіація війна полон Україна Twitter окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сєвєродонецьк: нацгвардійці підбили ворожий танк та захопили екіпаж у полон