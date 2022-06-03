Сєвєродонецьк: нацгвардійці підбили ворожий танк та захопили екіпаж у полон

Гвардійці виявили російський танк, який маневрував вулицями

Бійці Національної гвардії України 3 червня в Сєвєродонецьку підбили російську військову техніку та взяли в полон двох окупантів. Після влучного пострілу по танку екіпаж намагався втекти, проте їм це не вдалося, повідомляє пресслужба НГУ в Twitter.

«Сєвєродонецьк: нацгвардійці підбили танк та взяли в полон двох окупантів. Гвардійці виявили російський танк, який маневрував вулицями. Чітким пострілом захисники вразили броньовану техніку орків та захопили ворожий екіпаж, що намагався втекти», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мирні жителі ховаються від російських обстрілів під хімзаводом «Азот» у Сєверодонецьку.

Нагадаємо, на Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

Як повідомлялося, Росія вже окупувала 95% Луганської області.