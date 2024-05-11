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СБУ затримала російських агентів, які планували теракти у Києві на 9 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ затримала російських агентів, які планували теракти у Києві на 9 травня
СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації згодом
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії

Російське ГРУ планувало провести теракти у Києві на 9 травня. Служба безпеки України змогла запобігла провокаціям. Про це повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.

Як зазначив Дехтяренко, за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.

«СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід», – зазначив він.

СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації згодом.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує відзначати перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня. У цьому році парад накрив снігопад. Цьогорічне «свято» виявилося ще скромнішим, ніж рік тому. За чисельністю військової техніки він поставив антирекорд історії сучасної Росії. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на параді з нагоди 9 травня в Москві, знову пригрозив ядерною зброєю противникам Росії. Путін заявив, що стратегічні сили Росії «перебувають у бойовій готовності, але РФ буде робити все, щоб не допустити глобального зіткнення».

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін усе більше використовує трибуну, щоб доводити до відома свою політичну програму, залякувати Захід та виправдовувати своє вторгнення в Україну.

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Теги: теракт СБУ війна Друга світова війна Артем Дехтяренко

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