Палата представників США схвалила допомогу Україні. Реакція Пентагону

Ллойд Остін пояснив, чому ухвалення пакета допомоги для Києва є важливою інвестицією в майбутнє США

Рішення Палати представників США щодо ухвалення нового пакета допомоги для України допоможе забезпечити довгострокову безпеку США. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

«Я вітаю прийняття критично важливого доповнення до закону про національну безпеку, яке допоможе міністерству оборони підтримати Україну та Ізраїль, зміцнити безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та бути твердими з нашими союзниками та партнерами по всьому світу», – наголосив Остін.

Він підкреслив, що ухвалення пакета допомоги є важливою інвестицією в майбутнє США.

«Цей закон також є важливою інвестицією в майбутнє Америки. Надаючи близько 50 мільярдів доларів, які будуть спрямовані безпосередньо в нашу оборонно-промислову базу, цей законопроєкт створить хороші американські робочі місця в більш ніж 30 штатах, а також зміцнить довгострокову безпеку США», – пояснив керівник Пентагону.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.