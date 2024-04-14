СБУ розкрила особливість своїх морських дронів

На озброєнні СБУ сьогодні перебувають морські дрони Sea Baby та «Мамай»

Морські дрони СБУ непомітні для ворожих систем виявлення. До того ж, Sea Baby-2024 є більш смертоносним, ніж попередні версії. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону.

«У 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Західні безпілотники були великі та неманеврені, їх легко міг виявляти ворог. До того ж західні дрони не мали бойової частини, бо використовувались для логістики чи розвідки», – розповів речник СБУ.

За словами Дехтяренка, в СБУ вирішили розробили концепт власного морського ударного дрона, який мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ – води і повітря.

Наразі СБУ використовує два типи морських дронів – це Sea Baby та Мамай. Українські дрони, за словами Дехтяренка, виготовлені з радіопоглинаючого матеріалу, тому є непомітними для систем спостереження ворога.

«Саме через його малі розміри знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають радіолокаційні станції. Ба більше, корпус дрона виготовлений з радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність та ударну потужність під час операцій, які СБУ проводила разом з ВМС. Такі дрони можна побачити тільки вже візуально, а не на системі спостереження», – сказав він.

Дехтяренко додав, що ці дрони уразили 11 кораблів РФ, а також Кримський міст, який РФ використовувала для постачання озброєння на війну. Вартість дронів СБУ оцінюється в 8,5 млн грн, тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів.

«Ми звісно не можемо розкривати всі технічні характеристики, але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких ми продовжуємо працювати. Наприклад, Sea Baby 2024 року – це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря», – розповів Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Тепер вони стали швидшими та потужнішими.

Раніше повідомлялося, що український морський безпілотник Magura 5 був представлений компанією Спецтехноекспорт під час проведення виставки International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Вперше його застосували 1 лютого 2024 року, коли шість безпілотників потопили російський ракетний катер «Івановєц».