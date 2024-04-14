Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ розкрила особливість своїх морських дронів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
СБУ розкрила особливість своїх морських дронів
Sea Baby 2024 року може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря
фото: СБУ

На озброєнні СБУ сьогодні перебувають морські дрони Sea Baby та «Мамай»

Морські дрони СБУ непомітні для ворожих систем виявлення. До того ж, Sea Baby-2024 є більш смертоносним, ніж попередні версії. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону.

«У 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Західні безпілотники були великі та неманеврені, їх легко міг виявляти ворог. До того ж західні дрони не мали бойової частини, бо використовувались для логістики чи розвідки», – розповів речник СБУ.

За словами Дехтяренка, в СБУ вирішили розробили концепт власного морського ударного дрона, який мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ – води і повітря.

Наразі СБУ використовує два типи морських дронів – це Sea Baby та Мамай. Українські дрони, за словами Дехтяренка, виготовлені з радіопоглинаючого матеріалу, тому є непомітними для систем спостереження ворога.

«Саме через його малі розміри знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають радіолокаційні станції. Ба більше, корпус дрона виготовлений з радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність та ударну потужність під час операцій, які СБУ проводила разом з ВМС. Такі дрони можна побачити тільки вже візуально, а не на системі спостереження», – сказав він.

Дехтяренко додав, що ці дрони уразили 11 кораблів РФ, а також Кримський міст, який РФ використовувала для постачання озброєння на війну. Вартість дронів СБУ оцінюється в 8,5 млн грн, тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів.

«Ми звісно не можемо розкривати всі технічні характеристики, але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких ми продовжуємо працювати. Наприклад, Sea Baby 2024 року – це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря», – розповів Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Тепер вони стали швидшими та потужнішими.

Раніше повідомлялося, що український морський безпілотник Magura 5 був представлений компанією Спецтехноекспорт під час проведення виставки International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Вперше його застосували 1 лютого 2024 року, коли шість безпілотників потопили російський ракетний катер «Івановєц».

Читайте також: «Ще більш смертоносний»: СБУ показала тестування дрону Sea Baby (відео)
Теги: безпілотник дрон Артем Дехтяренко озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи РФ
Удари по нафтопереробних заводах РФ спровокували зростання цін на газ в Європі
18 березня, 15:21
Мама здійснила мрію полеглого сина – Героя
На Вінниччині відкрили студію звукозапису для дітей в пам'ять про загиблого воїна
27 березня, 09:13
Такий БПЛА є проривом у технології ефективного розділення літального апарату в повітрі
У Китаї створили безпілотник, якийсь розділяється у повітрі на кілька мінідронів
26 березня, 05:22
На одному з підприємств, яке було атаковане БПЛА в Татарстані, було виробництво «зі складання «шахедів» та «гераней»
Розвідка натякнула, де вироблялася зброя для атаки на підприємство у Татарстані
3 квiтня, 12:42
Коли на місце приїхали профільні служби для ліквідації наслідків, стався повторний удар окупантів
Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури: фото наслідків обстрілу Харківщини
4 квiтня, 08:50
Україна переробила літак А-22 у безпілотник
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
4 квiтня, 10:31
Кучма: «Моя порада Заходу: не ставайте Чемберленом. Подумайте сто разів, перш ніж виберете ганьбу»
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
Росіяни атакували Харків: є влучання у будинок
Росіяни атакували Харків: є влучання у будинок
7 квiтня, 01:38
Росіяни заявили про атаку ЗСУ на станцію
На території Запорізької АЕС вибухнув дрон
7 квiтня, 18:38

Події в Україні

СБУ розкрила особливість своїх морських дронів
СБУ розкрила особливість своїх морських дронів
Розформування 67-ї бригади «Правого сектора»: ЗМІ назвали причину
Розформування 67-ї бригади «Правого сектора»: ЗМІ назвали причину
Умєров: росіяни хочуть прорватися під Бахмутом
Умєров: росіяни хочуть прорватися під Бахмутом
Ще один гарячий напрямок: експерт розповів, де, крім Часового Яру, наступатимуть окупанти
Ще один гарячий напрямок: експерт розповів, де, крім Часового Яру, наступатимуть окупанти
Генштаб повідомив, на яких напрямках фронту не фіксували штурмів
Генштаб повідомив, на яких напрямках фронту не фіксували штурмів
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Сирський назвав місто, яке Кремль хоче захопити до 9 травня
63K
Поляки на квадроциклах незаконно перетнули кордон із Україною (фото, відео)
37K
Закон про мобілізацію: як можна буде оновити дані без візиту до ТЦК
17K
Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»
17K
Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю
15K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Вчора, 11:24
Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:36
Дощі, місцями грози у низці областей: прогноз погоди на 14 квітня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua