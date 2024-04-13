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Шольц допустив бесіду з Путіним, але за однієї умови

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шольц допустив бесіду з Путіним, але за однієї умови
Востаннє Шольц розмовляв із Путіним телефоном у грудні 2022 року
колаж із відкритих джерел

Німецький лідер пояснив, коли буде сенс поговорити з диктатором

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключає, що піде на діалог із російським диктатором Володимиром Путіним. Однак для цього глава Кремля має дещо зрозуміти. Про це німецький лідер розповів в інтерв'ю Tageszeitung.

Шольц заявив, що сенс говорити з Путіним буде тоді, «коли прийде час».

«У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська», – пояснив канцлер.

Він нагадав, що востаннє розмовляв із Путіним телефоном у грудні 2022 року і не виключив подібних розмов у майбутьньому, оскільки, на його думку, це може бути корисним.

«Такі розмови корисні, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію. Зараз російська війна говорить проти цього. У мене було кілька розмов із Путіним у минулому, які іноді сприймалися критично. І я не виключаю подальших дискусій у майбутньому. З ініціативи українського уряду є дипломатичні зусилля на рівні радників з національної безпеки, куди входять і країни глобального півдня – це важливо», – наголосив Шольц.

Він вкотре підкреслив, що Росія не повинна виграти цю війну, і ця війна не буде короткою. «Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси Україні», – резюмував Шольц.

Нагадаємо, що Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю. У нього запланована зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення низки питань, зокрема російської агресії проти України. 

Раніше канцлер Німеччини заявив, що низка країн, включно з Україною, обговорює на рівні радників з безпеки, у якій формі може бути досягнута мирна домовленість із Росією.

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Теги: війна путін Олаф Шольц переговори

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