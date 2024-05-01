Обстріл Золочева: у селищі пошкоджені електромережі та водонапірна башта (фото)

Енергетики працюють, щоб дати людям світло, комунальники і зараз ремонтують пошкоджену водонапірну башту

У Золочеві на Харківщині внаслідок російсього обстрілу сьогодні, першого травня, пошкоджено водонапірну башту та електромережі, комунальники та енергетики проводять відновлювальні роботи. Про це повідомила Золочівська селищна рада.

«Енергетики працюють, щоб дати людям світло, комунальники і зараз ремонтують пошкоджену водонапірну башту. Сподіваємось, що вода вже сьогодні повернеться до наших помешкань», – йдеться у дописі.

Енергетики працюють, щоб дати людям світло фото Золочівська селищна рада, Facebook

Комунальники і зараз ремонтують пошкоджену водонапірну башту фото Золочівська селищна рада, Facebook

У селищі вже працює гуманітарна місія «Проліска», місцеві мешканці отримують будматеріали для відновлення пошкоджених будинків. Отримали гуманітарну допомогу і медичні заклади громади.

1 травня російські війська обстріляли центр селища Золочів на Харківщині трьома керованими авіабомбами. Двоє людей загинули, шестеро зазнали поранень. У селищі пошкоджені адміністративні приміщення, відділення банку, понад 20 автівок, зруйновано приватний будинок.

Руйнування у Золочеві внаслідок обстрілу росіян фото Золочівська селищна рада, Facebook

Нагадаємо, у селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми. Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області, також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Евакуація з інших населених пунктів – продовжується. Нині обовʼязкову евакуацію родин із дітьми оголошено у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини. На цих територіях перебуває 182 дитини.

До слова, російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє людей із Харківської області, щоб у їхніх домівках розмістилися українські військові і закордонні найманці. Чергову брехню окупантів спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

У Центрі нагадали, що росіяни ще з початку війни звинувачують ЗСУ у начебто використанні цивільних об’єктів як «живого щита». За їхніми словами, жодного «виселення» насправді не відбувається. Нині через постійні обстріли у прикордонних населених пунктів поблизу Росії триває евакуація сімей із дітьми.

Крім того, росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через «загрозу можливого оточення».

Як відомо, Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів області.