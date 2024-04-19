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Захист та будівництво фортифікацій: Зеленський на Донеччині провів нараду (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захист та будівництво фортифікацій: Зеленський на Донеччині провів нараду (відео)
Президент перевірив будівництво фортифікацій в Донецькій області
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «На Донеччині провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей»

Сьогодні, 19 квітня в Донецькій області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та оглянув будівництво фортифікацій. Про це глава держави повідомив у соцмережах.  

«На Донеччині провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей.  Докладні доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції», – написав Зеленський.
Глава держави також повідомив, що оглянув будівництво фортифікацій в області. За його словами, на цьому напрямку має бути зосереджено максимум сил. 

Також повідомлялося, що сьогодні глава держави відвідав поранених захисників, які проходять лікування у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині, вручив їм державні нагороди та подякував лікарям за порятунок життів бійців.

Триває 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу Shahed. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

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Теги: Донеччина Володимир Зеленський війна

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