Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів сприяє розвитку оборонки Заходу – FT

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів має важливу мету: дати Заходу більше часу на адаптацію

Європейська оборонна промисловість поки що не в змозі задовольнити високий попит на боєприпаси в Україні. Країни Європи працюють над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тис. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями. Про це пише Financial Times.

«Ми ніколи не змогли б досягти таких багатонадійних показників без потужної початкової підтримки Данії та Нідерландів, а також близько 20 інших країн, які згодом приєдналися до нас і пообіцяли свою допомогу», – зазначив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Чехія надала Україні понад 1 млн великокаліберних боєприпасів за останні два роки. Це свідчить про те, що нинішня ініціатива не є одноразовою акцією.

«Ця ініціатива також має іншу, не менш важливу мету: дати Заходу більше часу на адаптацію», – додає прем'єр-міністр Чехії.

Як зазначає видання, Європа повинна звикнути до того, що відповідальна політика безпеки має передбачати набагато більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападників. Інакше їм загрожує небезпека в епоху відновлення конкуренції з Росією та іншими агресивними гравцями.

Прем'єр-міністр також вважає, що зміни уже відбуваються в країнах Європи: вони інвестують набагато більше коштів у безпеку і модернізують збройні сили. НАТО також розширюється. Тепер більше країн усвідомлюють загрозу з боку Росії.

Нагадаємо, Чехія знайшла для України вже понад мільйон боєприпасів і доопрацьовує безпекову угоду з Києвом.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії.