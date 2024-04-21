Європейські лідери вже занурилися у війну та сприймають її як свою власну, бідкається угорський прем’єр

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну, але Будапешт не хоче війни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Угорський прем’єр поскаржився на військові настрої, які нібито панують у європейській політиці.

«Європейські лідери вже занурилися у війну, вони сприймають війну як свою власну війну і ведуть її як свою власну війну», – зазначив Орбан, нагадавши, що спочатку йшлося лише про надсилання шоломів, а потім дійшло до жорстких санкцій, передачі літаків і мільярдів євро.

«Гроші, гроші, зброя, але ситуація не покращується, а навіть погіршується. Ми за крок від того, щоб Захід ввів війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в глибину. Брюссель грається з вогнем».

За його словами, світові війни ніколи не називають світовими війнами на початку.

«Ми, угорці, знаємо, що таке війна. Нам цього досить. Я переконаний, що ми повинні триматися осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не хочемо війни і не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні виступати за мир – вдома, у Брюсселі, Вашингтоні, ООН і НАТО», – заявив угорський прем'єр.

У короткому дописі Орбана слово «війна» згадане 17 разів, а «світова війна» згадана тричі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі очікує подальших покращень у відносинах Києва і Будапешта.

Дмитро Кулеба зазначив, що їхні переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення.