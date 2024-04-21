Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну
У короткому дописі Орбан вжив слово «війна» 17 разів
фото з відкритих джерел

Європейські лідери вже занурилися у війну та сприймають її як свою власну, бідкається угорський прем’єр

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну, але Будапешт не хоче війни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Угорський прем’єр поскаржився на військові настрої, які нібито панують у європейській політиці.

«Європейські лідери вже занурилися у війну, вони сприймають війну як свою власну війну і ведуть її як свою власну війну», – зазначив Орбан, нагадавши, що спочатку йшлося лише про надсилання шоломів, а потім дійшло до жорстких санкцій, передачі літаків і мільярдів євро.

«Гроші, гроші, зброя, але ситуація не покращується, а навіть погіршується. Ми за крок від того, щоб Захід ввів війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в глибину. Брюссель грається з вогнем».

За його словами, світові війни ніколи не називають світовими війнами на початку.

«Ми, угорці, знаємо, що таке війна. Нам цього досить. Я переконаний, що ми повинні триматися осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не хочемо війни і не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні виступати за мир – вдома, у Брюсселі, Вашингтоні, ООН і НАТО», – заявив угорський прем'єр.

У короткому дописі Орбана слово «війна» згадане 17 разів, а «світова війна» згадана тричі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі очікує подальших покращень у відносинах Києва і Будапешта. 

Дмитро Кулеба зазначив, що їхні переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення. 

Читайте також: 

Теги: зброя Будапешт війна гроші Угорщина військові Брюссель Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Близькі до уряду Орбана діячі вклали значні суми у медіаринок балканських країн
Близькі до Орбана кампанії таємно купили один з найбільших телеканалів ЄС – розслідування
12 квiтня, 20:04
Петер Пеллегріні (зліва) є давнім союзником Роберта Фіцо (справа)
Орбан порадів перемозі соратника Фіцо на виборах у Словаччині
7 квiтня, 13:58
Люди вимагають відставку Орбана
В Угорщині десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду Орбана (відео, фото)
6 квiтня, 23:12

Політика

NYT розповіла, чому спікер Джонсон погодився на допомогу Україні
NYT розповіла, чому спікер Джонсон погодився на допомогу Україні
Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну
Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну
Голосування в Конгресі США: росіяни б'ються в істериці
Голосування в Конгресі США: росіяни б'ються в істериці
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
Палата представників США схвалила допомогу Україні. Реакція Пентагону
Палата представників США схвалила допомогу Україні. Реакція Пентагону
Навіщо Кремлю грузинський закон про «іноагентів»? Пояснює політолог
Навіщо Кремлю грузинський закон про «іноагентів»? Пояснює політолог

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
36K
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці
25K
NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США
20K
У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст
17K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
13K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Сьогодні, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Вчора, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua