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СБУ затримала «завгоспа» колишньої окупаційної адміністрації Миколаївщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала «завгоспа» колишньої окупаційної адміністрації Миколаївщини
Колаборантці загрожує до 10 років ув’язнення
фото: пресслужба СБУ

Після звільнення району зловмисниця намагалась «залягти на дно»

Служба безпеки викрила ворожу поплічницю у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Зловмисницею виявилась мешканка Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників, повідомляє пресслужба СБУ.

Під час тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили керівником «отдела жилищно-коммунального хозяйства».

Перебуваючи на «посаді», колаборантка здійснювала «облік» місцевого житлового фонду, насамперед його технічний стан і побутові умови.

Таким чином вона визначала придатність будівель до «розквартирування» представників окупаційних угруповань країни-агресора.

Також вона контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, які ворог використовував для базування власних підрозділів.

Серед таких об’єктів були житлові будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію.

Після звільнення району зловмисниця намагалась «залягти на дно». Проте їй це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала у Херсоні російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ на південному фронті. Він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону

Теги: СБУ Миколаївщина

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