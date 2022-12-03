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СБУ опублікувала перелік фігурантів «церковного списку» санкцій РНБО

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
СБУ опублікувала перелік фігурантів «церковного списку» санкцій РНБО
РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської лаври
фото з відкритих джерел

Фігуранти списку виправдовують російську війну в Україні та просували проросійські наративи

СБУ опублікувала повний список осіб, які за її потрапили під санкції РНБО: це 10 представників УПЦ МП або тісно пов’язаних з цією організацією. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, санкції накладено на українського екснардепа Вадима Новинського, який за сумісництвом є кліриком УПЦ. Під обмеження потрапив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Петро Лебідь, відомий під прізвиськом «Паша мерседес».

Повний список осіб, на яких накладені санкції:

  • Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
  • Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
  • Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
  • Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
  • Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
  • Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
  • Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
  • Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій); Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
  • Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

«Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном», – зауважили в СБУ.

Там також уточнили, що фігуранти санкційного списку виступали з різними ініціативами, зокрема:

  • запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;
  • погодились на співпрацю з окупаційною владою;
  • просувають проросійські наративи;
  • виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Зазначається, що термін запроваджених санкцій – п’ять років. Обмеження полягатимуть у блокуванні активів, обмеженні торговельних операцій, блокуванні на виведення капіталів за межі України тощо. Також усі фігурантибудуть позбавлені держнагород України та інших форм відзначення. 

«Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності», – додали в СБУ.

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