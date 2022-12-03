СБУ опублікувала перелік фігурантів «церковного списку» санкцій РНБО
Фігуранти списку виправдовують російську війну в Україні та просували проросійські наративи
СБУ опублікувала повний список осіб, які за її потрапили під санкції РНБО: це 10 представників УПЦ МП або тісно пов’язаних з цією організацією. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зокрема, санкції накладено на українського екснардепа Вадима Новинського, який за сумісництвом є кліриком УПЦ. Під обмеження потрапив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Петро Лебідь, відомий під прізвиськом «Паша мерседес».
Повний список осіб, на яких накладені санкції:
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
- Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій); Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
- Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
«Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном», – зауважили в СБУ.
Там також уточнили, що фігуранти санкційного списку виступали з різними ініціативами, зокрема:
- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;
- погодились на співпрацю з окупаційною владою;
- просувають проросійські наративи;
- виправдовують військову агресію Росії в Україні.
Зазначається, що термін запроваджених санкцій – п’ять років. Обмеження полягатимуть у блокуванні активів, обмеженні торговельних операцій, блокуванні на виведення капіталів за межі України тощо. Також усі фігурантибудуть позбавлені держнагород України та інших форм відзначення.
«Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності», – додали в СБУ.
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