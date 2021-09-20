СБУ порушила справу через псевдовибори в анексованому Криму (відео)

Спецслужба порушила кримінальне провадження за статтею про державну зраду

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних так званих виборів до Держдуми Росії на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив сайт спецслужби.

«Документуються всі причетні до цього псевдоголосовання: як з числа офіційних представників РФ, так і серед громадян України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали державі-агресору», – йдеться в повідомленні.

Провадження відкрито за статтею про державну зраду (ч.1 ст.111 КК України). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

Також спецслужба надала Раді безпеки і оборони України матеріали для введення санкцій щодо організаторів і учасників виборів до російських органів влади на території Криму. Зокрема, мова йде про 33 кандидатів у депутати Держдуми і 54 членів територіальних виборчих комісій.

«Протягом усього виборчого процесу Служба безпеки України збирала матеріали щодо осіб, які організовують і беруть участь у цих перегонах. Адже вони не просто легітимізують окупаційну владу, а несуть загрозу суверенітету і незалежності України і є співучасниками злочину міжнародного масштабу», - відмітив глава Служби безпеки Іван Баканов.

До слова, Румунія не визнає легітимністі виборів до Державної Думи, які Росія провела в окупованому Криму.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Тим часом п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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