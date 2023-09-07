«Шахед» влучив по житловому кварталу в Сумах

Пошкоджено 20 квартир у багатоповерхівці

У ніч на четвер, 7 вересня, війська РФ влучили дроном-камікадзе по житловому кварталу міста Суми. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

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«Пошкоджено приватний будинок, два магазини та 20 квартир у багатоповерхівці», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки постраждалих та жертв немає.

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Один Shahed-136 вдалося знищити українським силам протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.

До слова, триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.