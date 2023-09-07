Ракетні удари по Запоріжжю, Одещину знову атакували «шахеди»: ситуація в регіонах

Ворог спрямував по Нікополю важку артилерію, зробив з десяток пострілів. Наслідки атаки з'ясовуються

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів (68 вибухів). Ворог із гранатометів та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворог обстрілював прикордоння. Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

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Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних житлових будинків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 218 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Свеська, Есманська громади.

Путивльська громада: відбувся обстріл з РСЗВ (16 вибухів), з ворожого гелікоптера здійснено пуск ракет типу «НАР» (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Новослобідська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок та ЛЕП.

Дніпропетровщина

Вночі агресор вдарив по Нікополю. Спрямував на місто важку артилерію, зробив з десяток пострілів. Наслідки атаки з'ясовуються. Загиблих та постраждалих немає.

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Мирівська громада і Нікополь: вчора вранці – під вогнем ворожої артилерії. А вже надвечір агресор атакував районний центр з безпілотника. Минулося без загиблих та постраждалих. Але пошкоджене майно – побиті 5 приватних будинків.

Запорізька область

За минулу добу ворог здійснив 99 ударів по 31 населеному пункту області. 82 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Воздвижівки, Роботиного, Затишшя, Ольгівського, Степового, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл.

Зафіксовано п'ять ракетних ударів по Запоріжжю, Михайло-Лукашевому й Таврійському, п'ять авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці, сім БПЛА-атак по Залізничному, Малинівці, Лобковому та П'ятихаткам.

Внаслідок артилерійського обстрілу Степногірська загинув 68-річний чоловік, поранення отримав чоловік 70 років. Під час артобстрілу Преображенки травмовано 34-річного чоловіка, від ракетного удару по Таврійському постраждали жінки 64 та 85 років. Всіх оперативно доставлено в лікувальні установи. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі села Гранів Харківського району. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне Харківського району, Амбарне Куп'янського району, Гатище, Варварівка Чугуївського району.

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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки та Крохмального. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Куп’янськ та Берестове.

Ворог з бойового гелікоптера обстріляв смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди. Внаслідок обстрілів з артилерії с. Сінельникове Чугуївського району пошкоджено три будинки, господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Глушківка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік. В районі села Норцівка Ізюмського району в Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Біля с. Вільхуватка Куп'янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний чоловік 59 років. Госпіталізований з вибуховим пораненням. Всього за добу: четверо поранених

Луганщина

Загарбники обстріляли Греківку, на щастя, люди не постраждали; знов спробували атакувати поблизу Новоєгорівки й зазнали невдачі. Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці. Артилерійських – по Невському і Білогорівці. За добу противник здійснив 145 обстрілів (532 снаряди).

Донеччина

Населені пункти області рашисти обстрілювали 26 разів, застосовуючи різні види зброї. Під вогнем – 13 населених пунктів: Костянтинівка (житловий сектор, ринок «Ювілейний»); Авдіївка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, с.Бердичі, с.Богоявленка, с.Дружба, с.Ласточкине, с.Новоукраїнка, с.Тихонівка, с.Шахтарське.

Пошкоджено 15 житлових будинків (з них один - багатоквартирний), ЛЕП, 20 торгівельних павільйонів, аптека, гараж, 4 цивільних автомобіля, будівля банку, газова труба. На Донеччині за добу: 17 загиблих, 28 поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі та на ранок зафіксовано ворожі артилерійські удари по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

Упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 68 обстрілів (239 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (24 снаряди). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.