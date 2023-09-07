Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетні удари по Запоріжжю, Одещину знову атакували «шахеди»: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетні удари по Запоріжжю, Одещину знову атакували «шахеди»: ситуація в регіонах
Під вогнем опинилися 13 населених пунктів Донеччини
фото: пресслужба поліції

Ворог спрямував по Нікополю важку артилерію, зробив з десяток пострілів. Наслідки атаки з'ясовуються

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів (68 вибухів). Ворог із гранатометів та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворог обстрілював прикордоння. Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних житлових будинків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 218 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Свеська, Есманська громади.

Путивльська громада: відбувся обстріл з РСЗВ (16 вибухів), з ворожого гелікоптера здійснено пуск ракет типу «НАР» (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Новослобідська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок та ЛЕП.

Дніпропетровщина

Вночі агресор вдарив по Нікополю. Спрямував на місто важку артилерію, зробив з десяток пострілів. Наслідки атаки з'ясовуються. Загиблих та постраждалих немає.

Мирівська громада і Нікополь: вчора вранці – під вогнем ворожої артилерії. А вже надвечір агресор атакував районний центр з безпілотника. Минулося без загиблих та постраждалих. Але пошкоджене майно – побиті 5 приватних будинків.

Запорізька область

За минулу добу ворог здійснив 99 ударів по 31 населеному пункту області. 82 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Воздвижівки, Роботиного, Затишшя, Ольгівського, Степового, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл.

Зафіксовано п'ять ракетних ударів по Запоріжжю, Михайло-Лукашевому й Таврійському, п'ять авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці, сім БПЛА-атак по Залізничному, Малинівці, Лобковому та П'ятихаткам.

Внаслідок артилерійського обстрілу Степногірська загинув 68-річний чоловік, поранення отримав чоловік 70 років. Під час артобстрілу Преображенки травмовано 34-річного чоловіка, від ракетного удару по Таврійському постраждали жінки 64 та 85 років. Всіх оперативно доставлено в лікувальні установи. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі села Гранів Харківського району. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне Харківського району, Амбарне Куп'янського району, Гатище, Варварівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах  Синьківки, Котлярівки та Крохмального. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Куп’янськ та Берестове.

Ворог з бойового гелікоптера обстріляв смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди. Внаслідок обстрілів з артилерії с. Сінельникове Чугуївського району пошкоджено три будинки, господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Глушківка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік. В районі села Норцівка Ізюмського району в Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Біля с. Вільхуватка Куп'янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний чоловік 59 років. Госпіталізований з вибуховим пораненням. Всього за добу: четверо поранених

Луганщина

Загарбники обстріляли Греківку, на щастя, люди не постраждали; знов спробували атакувати поблизу Новоєгорівки й зазнали невдачі. Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці. Артилерійських – по Невському і Білогорівці. За добу противник здійснив 145 обстрілів (532 снаряди).

Донеччина

Населені пункти області рашисти обстрілювали 26 разів, застосовуючи різні види зброї. Під вогнем – 13 населених пунктів: Костянтинівка (житловий сектор, ринок «Ювілейний»); Авдіївка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, с.Бердичі, с.Богоявленка, с.Дружба, с.Ласточкине, с.Новоукраїнка, с.Тихонівка, с.Шахтарське.

Пошкоджено 15 житлових будинків (з них один - багатоквартирний), ЛЕП, 20 торгівельних павільйонів, аптека, гараж, 4 цивільних автомобіля, будівля банку, газова труба. На Донеччині за добу: 17 загиблих, 28 поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі та на ранок зафіксовано ворожі артилерійські удари по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

Упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 68 обстрілів (239 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (24 снаряди). Рашисти поцілили  у райони 22 населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. 

Теги: Костянтинівка ринок обстріл Миколаїв Торецьк водій Авдіївка громада Запорізька область Херсон будинок чоловік аптека місто майно населення гараж рашисти Щастя ворог поранення росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурор просив апеляційний суд скасувати рішення про іспитовий термін та відправити ухилянта до в'язниці на три роки
На Тернопільщині суд суворо покарав ухилянта
3 вересня, 22:48
Окупанти накрили вогнем лікарню на Чернігівщині
Окупанти накрили вогнем лікарню на Чернігівщині
29 серпня, 19:25
ЗСУ мають успіхи на полі бою
Сили оборони просуваються на Запорізькому напрямку
27 серпня, 14:25
Через посуху Стамбул може стикнутись із браком води
Найбільше місто Туреччини може залишитись без води
21 серпня, 12:44
Ракетний удар Росії по Чернігову: США відреагували
Ракетний удар Росії по Чернігову: США відреагували
20 серпня, 10:52
ЗСУ формують плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра – ISW
ЗСУ формують плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра – ISW
20 серпня, 05:39
У Києво-Печерській лаврі чоловік ударив каменем по іконі Спаса Нерукотворного
У Києво-Печерській лаврі чоловік розбив ікону каменем (фото)
13 серпня, 13:25
Росіяни заявляють, що весь екіпаж літака загинув
Катастрофа російського Су-30: момент падіння винищувача потрапив на відео
12 серпня, 16:10
Окупанти перетворюють Оріхів на руїни
РФ вдарила керованою авіабомбою по Оріхову: є жертви
12 серпня, 11:05

Події в Україні

Росіяни з балістики обстріляли Запорізький район
Росіяни з балістики обстріляли Запорізький район
Бійці ВМС знищили два російські катери
Бійці ВМС знищили два російські катери
Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
Ракетні удари по Запоріжжю, Одещину знову атакували «шахеди»: ситуація в регіонах
Ракетні удари по Запоріжжю, Одещину знову атакували «шахеди»: ситуація в регіонах
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з вісьмома «Калібрами»
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з вісьмома «Калібрами»
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
55K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
25K
Кінець ери Bayraktar? Турецька оборонна промисловість змінює профіль
18K
Адвокат: Коломойському некомфортно у СІЗО
18K
Вірменія кличе до себе війська США після істерики Путіна
15K
Соратниця Порошенка шокована новими цінами у їдальні Верховної Ради (фото)

Новини

«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту