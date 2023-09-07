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РФ ударила по Україні кількома групами «Шахедів»: деталі нічного терору

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ ударила по Україні кількома групами «Шахедів»: деталі нічного терору
Рятувальники ліквідовують наслідки нічного удару
фото: ДСНС

Уночі Сили оборони збили 25 ударних дронів

У ніч на 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 33 «Шахедів», в основному – у напрямку південних районів Одеської області.

За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 25 Shahed-136/131.

РФ ударила по Україні кількома групами «Шахедів»: деталі нічного терору фото 1

Нагадаємо, триває 561-ша доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131.

За даними Одеської ОВА, внаслідок сьогоднішнього нальоту «Шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

У ніч на 6 вересня російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Крім того, ворожий дрон влучив енергетичний об’єкт на Одещині.

Теги: росія окупанти війна Одещина Сумщина безпілотник

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