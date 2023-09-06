Окупанти у відчаї розграбували завод у Токмаку
Через складну для росіян ситуацію на фронті, вони почали грабувати підприємства у Запорізькій області
Російські загарбники повивозили майно Токмацького ковальсько-штампувального заводу на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомив Центр національного спротиву.
«Через складну для росіян ситуацію на південному фронті, ворог почав грабувати підприємства у Запорізькій області», – йдеться в заяві.
Спротив дізнався, що у тимчасово окупованому місті Токмак рашисти розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання вивезли військові, подальша доля майна невідома.
План вивезення речей цінності з Токмака, яке захопила армія РФ і колаборанти, розробила місцева окупаційна влада, і вона здійснить його, якщо ситуація погіршиться.
Крім того, що на початку літа ворог перевіз до Криму сільгосптехніку з державних агропромислових підприємств на тимчасово окупованій Херсонщині.
Зазначимо, що в рашистів є певна особливість: перед тим, як втекти з окупованих територій, вони грабують мешканців та забирають цінне майно.
Нагадаємо, що РФ починає евакуювати окупаційну владу міста Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України. Зазначається, що майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.
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