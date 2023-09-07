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Атака «Шахедів» на Одещину: влада повідомила про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака «Шахедів» на Одещину: влада повідомила про наслідки
Рашисти атакували Одещину «Шахедами» вчетверте за п’ять днів
фото ілюстративне

Окупанти три години тероризували Одещину дронами

У ніч на 7 вересня російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Внаслідок сьогоднішнього нальоту «Шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля», – розповів він.

Не обійшлося без постраждалих. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.

На місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, триває 561-ша доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131.

У ніч на 6 вересня російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Крім того, ворожий дрон влучив енергетичний об’єкт на Одещині.

Теги: Одещина безпілотник окупанти росія війна

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