Що буде з Чорноморським флотом після звільнення Криму: ВМС відповіли

Після звільнення Криму Чорноморський флот РФ може пербазуватися до Краснодарського краю

Перебування ворожого флоту в акваторії Чорного та Азовського морів – постійний фактор небезпеки

Після звільнення Криму від окупантів Росія зможе залишити свій флот у Чорному морі – на базах, розташованих на російській території. Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в коментарі «Радіо Свобода».

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«Інших варіантів, окрім повного звільнення нашої території, нашого Криму, взагалі не розглядаємо. Крим буде звільнено, однозначно. Тому, звісно, після звільнення нашого Криму жодної мови про перебування там російських окупантів йти не може. В ідеалі було б чудово, якби так званий Чорноморський флот взагалі залишив би Азово-Чорноморський регіон», – зауважив Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС додав, що перебування ворожого флоту в акваторії Чорного та Азовського морів – постійний фактор небезпеки.

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«Але РФ є спільним користувачем Чорного моря – тому на їхніх берегах ці бази можуть і далі зберігатися», – додає він, маючи на увазі перебазування ЧФ Росії до Новоросійська (Краснодарський край).

Нагадаємо, російський корабель «Павел Державин» був двічі атакований поблизу окупованого Севастополя. Крім того, 13 жовтня був уражений ворожий буксир. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.