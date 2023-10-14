Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

П’ятниця 13-те для окупантів у Криму: нові деталі атаки на кораблі РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
П’ятниця 13-те для окупантів у Криму: нові деталі атаки на кораблі РФ
Вперше корабель «Павло Державин» зазнав удару 11 жовтня
фото з відкритих джерел

Російський корабель «Павло Державин» двічі зазнав ураження

Російський корабель «Павел Державин» був двічі атакований поблизу окупованого Севастополя. Крім того, 13 жовтня був уражений ворожий буксир. Про це спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону.

«Вчора була «п'ятниця тринадцяте» для Чорноморського флоту РФ... Двічі було уражено патрульний корабель «Павел Державин». Лише з другого разу він зрозумів, що йому, мабуть, пора вже вшиватися з нашого Севастополя. І так само підтверджуємо ураження буксира «Муру» (рятувальне буксирне судно Чорноморського флоту «Профессор Николай Муру» – ред.), який так само зараз відбуксовують. У нього теж є відповідні пошкодження», – сказав Плетенчук.

Речник ВМС зазначив, що поки не може розкрити деталі операції та чим були атаковані російські кораблі. Також він не надав детальної інформації про пошкодження. Проте наголосив, що кораблі РФ були уражені.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державин». Згодом з’явилась інформація, що він міг підірватись на міні.

12 жовтня ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин».

13 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакували ворожий носій крилатих ракет «Буян» (13 жовтня) та корабель «Павел Державин» (11 жовтня) в Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.

Теги: Крим вибух росія окупанти корабель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чорноморський флот РФ отримав ще більше побоїще, аніж коли було потоплено крейсер «Москва»
Далекобійні крилаті ракети міняють ситуацію на нашу користь
14 вересня, 14:53
«Бавовна» у Токмаку: прилетіло в місце розташування техніки окупантів
«Бавовна» у Токмаку: прилетіло в місце розташування техніки окупантів
16 вересня, 23:36
Росія передислокувала свої кораблі, побоюючись атак із боку Сил оборони
Росія вивела великі десантні кораблі з кримських пунктів базування – «Південь»
21 вересня, 18:33
Росіяни перетягли свої кораблі від гріха подалі
Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське
16 вересня, 18:51
На мисі Фіолент сильна пожежа
У Криму пролунали вибухи: в окупованому Севастополі сильна пожежа
17 вересня, 20:58
Вранці на чергуванні у Чорному морі перебуває дев'ять одиниць, в Азовському – одна одиниця ворожого корабельного угруповання
Стало відомо, де ворог намагається ховати військові кораблі
22 вересня, 10:17
Удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту: куди Росія перекинула свої кораблі
Удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту: куди Росія перекинула свої кораблі
5 жовтня, 09:30
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ
11 жовтня, 18:52
Сьогодні було уражено ракетоносій «Буян»
Україна вразила в Севастополі ворожий ракетоносій – ЗМІ
Вчора, 12:32

Події в Україні

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась – Сирський
Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась – Сирський
Окупанти зі «Смерчів» обстріляли село на Донеччині: загинула дитина
Окупанти зі «Смерчів» обстріляли село на Донеччині: загинула дитина
Окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області 
Окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області 
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
П’ятниця 13-те для окупантів у Криму: нові деталі атаки на кораблі РФ
П’ятниця 13-те для окупантів у Криму: нові деталі атаки на кораблі РФ
Окупанти створюють «війська ТрО» у Криму: партизани викрили їхні бази
Окупанти створюють «війська ТрО» у Криму: партизани викрили їхні бази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Мобілізація в Україні. Маємо велику проблему
72K
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
14K
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
13K
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
11K
Глава МЗС Угорщини приїхав до Москви з проханням
9223
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту