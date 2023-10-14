П’ятниця 13-те для окупантів у Криму: нові деталі атаки на кораблі РФ

Російський корабель «Павло Державин» двічі зазнав ураження

Російський корабель «Павел Державин» був двічі атакований поблизу окупованого Севастополя. Крім того, 13 жовтня був уражений ворожий буксир. Про це спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону.

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«Вчора була «п'ятниця тринадцяте» для Чорноморського флоту РФ... Двічі було уражено патрульний корабель «Павел Державин». Лише з другого разу він зрозумів, що йому, мабуть, пора вже вшиватися з нашого Севастополя. І так само підтверджуємо ураження буксира «Муру» (рятувальне буксирне судно Чорноморського флоту «Профессор Николай Муру» – ред.), який так само зараз відбуксовують. У нього теж є відповідні пошкодження», – сказав Плетенчук.

Речник ВМС зазначив, що поки не може розкрити деталі операції та чим були атаковані російські кораблі. Також він не надав детальної інформації про пошкодження. Проте наголосив, що кораблі РФ були уражені.

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Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державин». Згодом з’явилась інформація, що він міг підірватись на міні.

12 жовтня ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин».

13 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакували ворожий носій крилатих ракет «Буян» (13 жовтня) та корабель «Павел Державин» (11 жовтня) в Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.